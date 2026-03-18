Tonali esce per infortunio in Champions Zaccagni fuori un mese | l'Italia di Gattuso perde i pezzi

Durante la partita tra Barcellona e Newcastle, Sandro Tonali ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio, mentre Mattia Zaccagni è stato ufficialmente escluso dallo stop muscolare e resterà fuori per almeno un mese. La nazionale italiana guidata da Gattuso si trova a dover fare i conti con l'assenza di due giocatori chiave, entrambi usciti dal campo per motivi fisici.

Dopo la conferma dell'assenza di Mattia Zaccagni che resterà fuori per almeno 30 giorni per un infortunio muscolare, il centrocampo dell'Italia di Gattuso rischia di perdere un altro perno: Sandro Tonali, uscito in Barcellona-Newcastle sorretto dai sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Infortunio Zaccagni, fuori più di un mese: salta la nazionaleBrutte notizie per la Lazio e la nazionale italiana con Mattia Zaccagni che dovrà restare fermo tra i 30 e i 40 giorni per via di una lesione... Parma, Cuesta perde i pezzi: doppio infortunio nel pari contro il Cagliari!Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus... Altri aggiornamenti su Tonali esce per infortunio in Champions... Argomenti discussi: Nazionale, Gattuso dovrà rivedere i suoi piani: niente playoff, dovrà operarsi. Infortunio per Tonali in Barcellona-Newcastle: esce sorretto dai sanitari, rischia di saltare i playoff con l'Italia?Il centrocampista italiano è stato costretto a lasciare il campo all'inizio del secondo tempo di Barcellona-Newcastle sorretto dai sanitari. Gattuso aspetta notizie sulle condizioni di Sandro Tonali i ... msn.com Tonali, infortunio durante Barcellona-Newcastle: allarme Nazionale in vista degli spareggi Mondiali, cosa è successoDopo l'infortunio di Mattia Zaccagni, potrebbero esserci ulteriori guai in vista per la Nazionale di Gennaro Gattuso. Durante il match di ... msn.com