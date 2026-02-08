Curling Italia al bivio | doppia sfida agli USA nello stesso giorno o ancora la Gran Bretagna?

L’Italia del curling si gioca tutto domani. Mosaner e Constantini affronteranno gli USA in una sfida decisiva che potrebbe portarli in semifinale o spedirli a giocare ancora contro la Gran Bretagna. La partita si annuncia come uno snodo cruciale per gli azzurri, che devono vincere per assicurarsi un posto tra le migliori.

L’ Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini è aritmeticamente in semifinale nel torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani nell’ultima sessione la sfida con gli Stati Uniti definirà il piazzamento definitivo degli azzurri e l’avversaria in semifinale. In caso di successo, infatti, l’Italia sarebbe seconda ed affronterebbe nel penultimo atto ancora gli statunitensi, giocando con il vantaggio dell’ultima stone nel primo end, mentre dall’altro lato del tabellone la Gran Bretagna sfiderebbe la Svezia, con l’hammer per i britannici. In caso di sconfitta, invece, l’Italia sarebbe quarta e sfiderebbe in semifinale la Gran Bretagna, con gli scozzesi che avrebbero il vantaggio dell’ultimo tiro nella prima ripresa, mentre gli USA giocherebbero contro la Svezia, con i nordamericani con l’ ultima stone nel primo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è aperta una sfida intensa tra Italia e Gran Bretagna nel curling misto ai Giochi Olimpici.

Questa sera si è conclusa con un pareggio 3-3 la sfida di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

