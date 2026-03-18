Lo sport italiano si distingue in molte discipline, ma il calcio sembra seguire una strada diversa. Filippo Magnini, campione del nuoto e vincitore dei Mondiali sui cento metri, commenta criticamente il settore calcistico, affermando che spesso si inizia per motivi economici. A Ballando con le stelle, invece, non vince chi balla meglio, secondo il nuotatore.

Lo sport italiano va fortissimo tranne che nel calcio. E Repubblica interroga sul tema Filippo Magnini campione del nuoto, vinse i Mondiali sui cento metri ed è stato grande protagonista di un periodo del nuoto italiano. Parla anche del programma “Ballando con le stelle”. Ecco stralci dell’intervista. Facciamo bene ovunque tranne che nel calcio. “ Non andiamo da troppo tempo ai Mondiali, mancano quei momenti di condivisione in famiglia. Dobbiamo farcela”. Ma perché non produciamo più talenti nel calcio, mentre negli altri sport ne nascono sempre di più? “Un atleta ha successo quando abbina alla dedizione la voglia di essere il migliore. Forse nel calcio hai tutto subito, e questa fame viene a mancare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Magnini: “Non vinciamo nel calcio perché lì si inizia per fare soldi. A Ballando con le stelle non vince chi balla meglio”

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