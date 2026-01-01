Opening party firmato Aquafan e show con Michelle Lufo Riccione inizia il 2026 ballando sotto le stelle
Riccione dà il benvenuto al 2026 con l’Opening Party di Aquafan, un evento che unisce musica e spettacolo sotto le stelle. La serata, che ha coinvolto numerosi partecipanti, ha segnato l’inizio dell’anno in un’atmosfera di festa e convivialità. Tra musica e intrattenimento, Riccione si prepara ad accogliere i mesi successivi, confermando il suo ruolo di meta di riferimento per eventi e divertimento.
Riccione ha salutato l’arrivo del nuovo anno trasformando piazzale Ceccarini in una gigantesca discoteca a cielo aperto. Una folla immensa si è ritrovata sotto le stelle per “Discoteca Romantica”, l’evento che ha celebrato la musica in tutte le sue sfumature, riaffermando il Dna musicale di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
