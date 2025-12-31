Andrea Delogu si ferma dopo Ballando con le Stelle | Ti sfinisce

Andrea Delogu si prende una pausa dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, spiegando come l’impegno abbia richiesto uno sforzo notevole. Dopo il successo in tv e il trionfo nel dance show, l’artista riflette sul peso emotivo di un anno intenso, segnato da sfide personali. Questa pausa rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento, prima di affrontare nuove sfide nel suo percorso professionale e personale.

Il 2025 si chiude con un sapore dolceamaro per Andrea Delogu. Da una parte il trionfo, con la vittoria di Ballando con le Stelle e il successo quotidiano de La Porta Magica su Rai2; dall’altra, il peso di un anno che l’ha messa duramente alla prova dal punto di vista personale. Ed è forse per questo che ha deciso che è arrivato il momento di prendere un po’ di fiato: una scelta consapevole, quella di una donna che, dopo aver dato tutto sotto i riflettori, sente il bisogno di riascoltare il proprio silenzio per capire quale direzione prenderà il suo domani. Andrea Delogu e il periodo di fermo dopo Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea Delogu si “ferma” dopo Ballando con le Stelle: “Ti sfinisce” Leggi anche: “Cosa succede davvero”. Andrea Delogu e Ballando con le stelle, quello che si sa dopo lutto e stop Leggi anche: Ballando con le Stelle, Andrea Delogu assente. Il saluto commosso di Milly Carlucci: “Ti aspettiamo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Andrea Delogu vince Ballando con le stelle: l'ingresso dopo l'addio a Luigi Bruno, l'abbandono per la morte del fratello Evan e il bacio...; Walter Delogu dedica al figlio morto la vittoria di Andrea: “Evan era lì con lei, sta sorridendo”. Il post dopo la finale di Ballando; Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si ferma al terzo posto: gelo in finale con Selvaggia Lucarelli; Andrea Delogu Natale in famiglia con la coppa di Ballando La lettera scritta alla mamma che va in pensione. Andrea Delogu dopo Ballando ha bisogno di fermarsi per capire - L’aveva anticipato Andrea Delogu che dopo la fine di Ballando con le Stelle per lei sarebbe stato un problema. ultimenotizieflash.com

