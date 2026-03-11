Bertolini Sì | Avremo una giustizia finalmente libera

Il 11 marzo 2026, a Roma, Isabella Bertolini, consigliera laica del Consiglio Superiore della Magistratura e segretaria nazionale del comitato Sìriforma, ha dichiarato che si tratta di un’occasione attesa da 37 anni, definendola un momento fondamentale per la magistratura. Bertolini ha affermato che in futuro avremo una giustizia finalmente libera.

Roma, 11 marzo 2026 – “È un’occasione che aspettavamo da 37 anni”. Un momento fondamentale nella storia della magistratura secondo Isabella Bertolini, consigliera laica del Consiglio Superiore della Magistratura e segretaria nazionale del comitato Sìriforma. Il riferimento è ovviamente al referendum del 22 e 23 marzo. Bertolini, ma sul serio la separazione delle carriere cambierebbe concretamente la vita di un cittadino che si trovi ad entrare in tribunale? “Finalmente avremmo il completamento della riforma iniziata nel 1989 col Codice Vassalli. Fu il ministro a dire che senza la separazione delle carriere il sistema accusatorio non sarebbe stato completo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

