Due magistrati si sfidano | il Sì alla riforma della giustizia

Due magistrati si sono affrontati in un dibattito organizzato dalla Cisl Veneto, con l’obiettivo di informare i cittadini sul referendum del 22 e 23 marzo riguardante la riforma della giustizia. L’iniziativa ha coinvolto le due figure professionali, che hanno condiviso le proprie opinioni sulla questione. L’evento si è svolto in una sede pubblica, con la partecipazione di un pubblico interessato.

La Cisl Veneto ha organizzato un confronto diretto tra due magistrati per preparare i cittadini al voto referendario del 22 e 23 marzo. L'incontro si terrà venerdì 6 marzo alle ore 10 presso il Crowne Plaza Hotel di Padova, riunendo oltre 400 delegati sindacali per discutere le modifiche costituzionali sulla giustizia.