Un’infermiera è accusata di aver narcotizzato e violentato il proprio figlio, filmando le umiliazioni subite dal minore. Sono stati richiesti 16 anni di carcere per lei, con accuse che coinvolgono anche l’amante e la moglie di quest’ultimo. In un caso separato, una professoressa di Treviso è sospettata di aver filmato la figlia di 8 anni nuda e di aver abusato dei nipotini per ottenere piacere.

Quando l’orco è lei. Non è un caso isolato quello della professoressa di Treviso che filmava la figlia di 8 anni nuda e abusava dei nipotini per procurare eccitazione al suo amante, un giornalista romano; finiti entrambi in carcere sabato scorso. C’è un’altra inchiesta della Procura di Roma, coordinata sempre dal pm Maria Perna, che vede come protagonista una madre accusata di violenza sessuale su minore e produzione e diffusione di materiale pedopornografico, per la quale il sostituto procuratore ha chiesto lo scorso 3 marzo una pesante condanna a 16 anni di reclusione, nonostante la scelta del rito abbreviato. Narcotizza e violenta il... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Narcotizza e violenta il figlio, il minore umiliato e filmato: chiesti 16 anni per l?infermiera. Complici l?amante e sua moglie

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