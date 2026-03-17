Narcotizza e violenta il figlio 14enne madre a processo | chiesti 16 anni

A Latina, una madre è sotto processo dopo essere stata accusata di narcotizzare e violentare il figlio di 14 anni. Durante le indagini, si è scoperto che la donna registrava ogni episodio e inviava i video al suo amante, che a sua volta li condivideva con la sua moglie. La procura ha chiesto una pena di 16 anni di carcere per la madre.

(Adnkronos) – Orrore a Latina, dove una madre narcotizzava e abusava del figlio di 14 anni. Ogni volta registrava tutto e inviava il video al suo amante che poi lo condivideva a sua volta con la moglie. La donna è un’operatrice sanitaria di 40 anni con un impiego a Latina, mentre l'uomo un imprenditore della stessa età. Secondo quanto rivelano il 'Corriere della Sera' e 'il Messaggero', la madre è stata arrestata nel giugno del 2025, accusata di violenza sessuale su minore e produzione e diffusione di materiale pedopornografico, mentre moglie e marito sono finiti in carcere per concorso morale nella violenza sessuale e per pornografia minorile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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