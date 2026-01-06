6 gennaio | la Madonna del Divin Pianto appare con Gesù e guarisce una suora in fin di vita

Il 6 gennaio, la Madonna del Divin Pianto si è mostrata con il Bambino Gesù, lasciando un segno di speranza e fede. Durante l’apparizione, la Vergine ha guarito una suora gravemente malata, confermando il suo ruolo di guida spirituale e di intercessione. Questo evento ha richiamato l’attenzione sulla presenza miracolosa della Madonna e sul valore della fiducia nella spiritualità.

La Madonna del Divin Pianto è apparsa con il Bambino Gesù in lacrime lasciando un messaggio ben preciso e un segno miracoloso: l'istantanea guarigione di una giovane religiosa in fin di vita. Oggi parliamo di un'apparizione piuttosto atipica della Madonna con Il Bambino Gesù piangente tra le sue braccia.

