Una rissa tra vicini si è conclusa con un ferito questa mattina in via Ragusa, a Collemeto, nel Salento. Un 62enne è stato accoltellato durante il confronto, che ha provocato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Una violenta lite tra vicini è culminata nel ferimento di un uomo questa mattina in via Ragusa, a Collemeto. L’episodio si è verificato intorno alle 7:30 e ha richiesto l’intervento di una volante della Polizia. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio è scoppiato tra un 62enne, proprietario di un’abitazione e l’inquilino a cui è affittata una parte dell'immobile, un cittadino polacco di 47 anni. Nel corso del confronto, quest'ultimo avrebbe impugnato un coltello colpendo il 62enne alla mano; l’autore del gesto avrebbe giustificato l'aggressione come un tentativo di difesa. Il proprietario di casa è stato trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno curato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Violenta lite tra vicini: accoltellato un 62enne nel Salento

La Spezia, lite tra due studenti a scuola finisce nel sangue: accoltellato un diciottenne, è mortoA La Spezia, uno scontro tra due studenti in ambito scolastico è sfociato in un gesto violento, portando alla morte di un diciottenne.

Leggi anche: Violenta lite tra operai per i soldi. Aggrediti anche i carabinieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Federica sparita da Anguillara, il vicino: Il marito non mi piaceva. A Natale lite violenta, lei voleva andare via; Il furto dell’auto, l’uso del Gps, il ritrovamento e la coltellata: notte di follia tra giovani; Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio. Pm: Zone d'ombra nella ricostruzione; Sergio Laganà accoltella la moglie a Muggiò davanti al figlio di 2 anni: operata d'urgenza, si è svegliata.

Accoltellamento al culmine di una rissa, chiuse le indagini per otto(ANSA) - LAMEZIA TERME, 07 GEN - Otto persone che avrebbero partecipato, a Lamezia Terme, ad una rissa al culmine della quale un 26enne è stato accoltellato in modo grave, hanno ricevuto l'avviso di c ... msn.com

Paura ieri sera a Gratosoglio per una sparatoria in strada Prima degli spari, ci sarebbe stata una violenta lite tra la vittima e alcuni uomini - facebook.com facebook

#Cronaca Portoscuso, violenta lite in famiglia: arrestato un 30enne [Cagliaripad | Notizie in tempo reale dalla Sardegna] x.com