Ma come… Famiglia nel bosco la famosa arriva in Maserati al casolare e subito la scoperta

Una famiglia è arrivata in quattro persone a bordo di un’auto scura, attraversando una folla di giornalisti e curiosi. Sono scesi in un casolare nel bosco, dove è stata fatta una scoperta immediata. La scena si è svolta senza particolari incidenti, attirando l’attenzione di chi seguiva la vicenda. Nessun dettaglio sulle identità o sul motivo dell’arrivo è stato ancora comunicato.

Sono arrivati in quattro, a bordo di un’auto scura, attraversando una folla compatta di giornalisti e curiosi. Gli ispettori del ministero della Giustizia hanno fatto il loro ingresso al Tribunale dei minorenni dell’Aquila dando ufficialmente il via a una verifica delicata e attesa. L’intervento è stato disposto dal Guardasigilli Carlo Nordio, pochi giorni dopo l’ordinanza del 6 marzo con cui i giudici hanno stabilito l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui vivono i suoi figli. L’attività ispettiva, iniziata tra grande attenzione mediatica, potrebbe non esaurirsi in tempi brevi. Non si esclude infatti che prosegua nei prossimi giorni con l’acquisizione di documenti e possibili colloqui con i magistrati coinvolti nella vicenda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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