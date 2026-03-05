Famiglia nel bosco il proprietario del casolare | La mia solidarietà ha una scadenza Al via la perizia sui bambini

Domani, 6 marzo, il Tribunale dei minori dell’Aquila avvierà una perizia psicologica sui tre bambini di una famiglia residente in un casolare nel bosco. La decisione è stata presa nel quadro di un procedimento legale in corso, mentre il proprietario della casa ha dichiarato che la sua solidarietà ha una scadenza. La situazione coinvolge la famiglia e le autorità giudiziarie.

Famiglia nel bosco tra perizie e una casa ormai a tempo. Prenderà il via domani - 6 marzo - la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco e che, da quattro mesi ormai, sono ospiti di una struttura protetta. I tre figli della coppia anglo-australiana dovranno essere sottoposti ad una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. La professionista incontrerà i minori nella casa famiglia dove si trovano dallo scorso 20 novembre. L'attività si svolgerà già dalla mattinata, alla presenza del perito nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi.