Famiglia nel bosco il proprietario del casolare | La mia solidarietà ha una scadenza Al via la perizia sui bambini

Da ilmessaggero.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 6 marzo, il Tribunale dei minori dell’Aquila avvierà una perizia psicologica sui tre bambini di una famiglia residente in un casolare nel bosco. La decisione è stata presa nel quadro di un procedimento legale in corso, mentre il proprietario della casa ha dichiarato che la sua solidarietà ha una scadenza. La situazione coinvolge la famiglia e le autorità giudiziarie.

Famiglia nel bosco tra perizie e una casa ormai a tempo. Prenderà il via domani - 6 marzo - la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco e che, da quattro mesi ormai, sono ospiti di una struttura protetta. I tre figli della coppia anglo-australiana dovranno essere sottoposti ad una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. La professionista incontrerà i minori nella casa famiglia dove si trovano dallo scorso 20 novembre. L'attività si svolgerà già dalla mattinata, alla presenza del perito nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

famiglia nel bosco il proprietario del casolare la mia solidariet224 ha una scadenza al via la perizia sui bambini
© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, il proprietario del casolare: «La mia solidarietà ha una scadenza». Al via la perizia sui bambini

Famiglia nel bosco, camper della solidarietà nei pressi del casolare: "Presidio per i diritti dei bambini"È cominciato ieri, venerdì 17 gennaio, un presidio pacifico e permanente nei pressi del casolare della cosiddetta "famiglia del bosco", nei dintorni...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, a marzo la perizia sui bambini: avvocati chiedono di farla fuori dalla struttura protetta

Una raccolta di contenuti su Famiglia nel bosco il proprietario del....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia: Il nostro futuro è altrove in Europa. L'annuncio alla tv australiana; Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli.

famiglia nel bosco ilFamiglia nel bosco, il compleanno dei gemelli (senza regali dai parenti). Ipotesi trasferimentoUn compleanno trascorso in famiglia lontano da Amelia, così chiamano i bambini la loro casa nel bosco di Palmoli. I gemelli, figli di Nathan e Catherine, hanno festeggiato ... ilgazzettino.it

famiglia nel bosco ilFamiglia nel bosco, il proprietario del casolare: «La mia solidarietà ha una scadenza». Al via la perizia sui bambiniFamiglia nel bosco tra perizie e una casa ormai a tempo. Prenderà il via domani - 6 marzo - la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre ... ilmattino.it

Digita per trovare news e video correlati.