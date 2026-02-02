Lunedì 2 febbraio alle 18, Alessandro Aresu sarà ospite di un’intervista per parlare del suo libro

Lunedì 2 febbraio alle 18 l’intervista ad Alessandro Aresu, autore di La Cina ha vinto (Feltrinelli, 2025) – L’interdipendenza è la cifra del mondo globalizzato, ma chi ne ha beneficiato lo ha fatto in modo differente. Gli Stati Uniti cercano da tempo di ridurre la propria dipendenza dalla Cina – e relativo deficit commerciale: importano molto più di quanto esportano. Ma il processo va a rilento perché le catene di valore sono fortemente interconnesse, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Non solo: La sfida risente anche della cosiddetta “ guerra dei cervelli “, con la Cina primo esportatore di laureati in materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), nelle università americane ma anche nelle Big Tech statunitensi, dove ormai non è raro che si parli mandarino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa vs Cina, ecco la guerra che Trump ha già perso. L’intervista ad Alessandro Aresu

Approfondimenti su Usa Cina

L’intervista ad Alessandro Volpi analizza come le decisioni politiche e militari degli Stati Uniti, sotto l’egida di Trump, abbiano ripercussioni anche sul nostro continente.

La crisi a Minneapolis si conclude con una sconfitta per l’amministrazione Trump.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Usa vs Cina, ecco la guerra che Trump ha già perso

Ultime notizie su Usa Cina

Argomenti discussi: Cina, l’ultimo caso del generale Zhang Youxia: ecco tutti gli epurati di Xi; La Cina ha appena distrutto il mercato dell’Argento (Ecco come) - Investing.com; La Cina stringe i muscoli: ecco il misterioso missile PL-17; Cina, via libera ai chip Nvidia per l’IA: Pechino allenta le restrizioni su ByteDance, Alibaba e Tencent.

Dopo l'incontro Xi-Starmer Ecco i punti di partenza del patto fra Cina e Gran BretagnaCina e Gran Bretagna ufficializzano il «reset» delle loro relazioni, sulla convinzione che sia «imperativo» e «vitale» per la pace nel mondo avere più dialogo tra le parti in un mondo afflitto da turb ... bluewin.ch

L'Ue sta perdendo la corsa mondiale all'IA: come può tenere il passo di Usa e CinaL'Ue è in testa alla corsa all'IA per quanto riguarda la regolamentazione, come l'AI Act, ma gli Stati Uniti e la Cina sono in testa per innovazione e investimenti. Ecco come l'Ue può colmare il divar ... it.euronews.com

È il talento il fattore fondamentale per comprendere la competizione tecnologica tra Usa e Cina. L'analisi di Alessandro Aresu ( @alearesu) x.com

Quanto incide il mercato cinese sui conti delle aziende occidentali di macchinari per semiconduttori. L'analisi di Alessandro Aresu. https://www.startmag.it/innovazione/macchinari-semiconduttori-mercato-cina/ - facebook.com facebook