Usa vs Cina ecco la guerra che Trump ha già perso L’intervista ad Alessandro Aresu

Lunedì 2 febbraio alle 18, Alessandro Aresu sarà ospite di un’intervista per parlare del suo libro

Lunedì 2 febbraio alle 18 l’intervista ad Alessandro Aresu, autore di La Cina ha vinto (Feltrinelli, 2025) – L’interdipendenza è la cifra del mondo globalizzato, ma chi ne ha beneficiato lo ha fatto in modo differente. Gli Stati Uniti cercano da tempo di ridurre la propria dipendenza dalla Cina – e relativo deficit commerciale: importano molto più di quanto esportano. Ma il processo va a rilento perché le catene di valore sono fortemente interconnesse, soprattutto quando si tratta di tecnologia. Non solo: La sfida risente anche della cosiddetta “ guerra dei cervelli “, con la Cina primo esportatore di laureati in materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica), nelle università americane ma anche nelle Big Tech statunitensi, dove ormai non è raro che si parli mandarino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

