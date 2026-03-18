Nel panorama politico italiano, il Movimento 5 Stelle registra un aumento dello 0,3%, mentre Forza Italia e la Lega segnano un calo nelle preferenze degli elettori. Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con il 29,4% delle preferenze. La situazione appare stabile, con leggere oscillazioni che caratterizzano le intenzioni di voto in questa fase.

Il quadro elettorale italiano mostra stabilità con lievi variazioni nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia mantiene la leadership con il 29,4% delle preferenze. Il Movimento 5 stelle registra un’ascesa significativa raggiungendo il 12,3%, mentre Forza Italia e Lega subiscono una flessione. I dati emergono dalla rilevazione settimanale condotta da Swg per il Tg La7. Nessuno scossone si registra nel attuale. Il Partito democratico arretra leggermente attestandosi al 21,7%. Anche l’alleanza Alleanza Verdi e Sinistra perde terreno, fermandosi al 6,6%. Lo slittamento del centrodestra e la crescita dei pentastellati. La dinamica più evidente riguarda i partiti di governo che vedono erodersi il proprio consenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5s in ascesa: +0,3% mentre FI e Lega scendono

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