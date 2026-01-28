Fratelli d'Italia FI e Lega perdono voti Pd e M5s crescono | chi vince

Nel nuovo sondaggio di Tecnè, si vede un leggero calo per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle fanno piccoli passi avanti. La competizione si fa più equilibrata e i numeri cambiano rispetto alle rilevazioni precedenti.

Nel nuovo sondaggio politico Tecnè perdono leggermente terreno Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, mentre fanno piccoli passi avanti sia il Pd, sia il Movimento 5 stelle. La fiducia nel governo è in calo, quella in Giorgia Meloni oscilla. Ecco cosa dicono i risultati.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

