Fratelli d'Italia FI e Lega perdono voti Pd e M5s crescono | chi vince

Nel nuovo sondaggio di Tecnè, si vede un leggero calo per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle fanno piccoli passi avanti. La competizione si fa più equilibrata e i numeri cambiano rispetto alle rilevazioni precedenti.

L'ultimo sondaggio Swg rivela le dinamiche attuali del panorama politico italiano.

Secondo il sondaggio Swg per Tg La7, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano una diminuzione dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega mostrano un incremento.

Argomenti discussi: Il rientro di Missiroli, Forza Italia e Fratelli d'Italia attaccano la scelta del sindaco di Cervia; Lepore: In questo Paese o ti pieghi a Fratelli d’Italia o subisci ritorsioni; Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti; Fratelli d'Italia: L’appoggio di Azione a Donati chiarisce il quadro politico ed esclude il campo largo.

Sondaggi 2026, Meloni inarrestabile, Schlein in caduta libera, Conte cresce, FI supera la LegaI nuovi dati YouTrend mostrano una sinistra in difficoltà: il Partito democratico di Schlein arretra nettamente, mentre Fratelli d’Italia consolida il primato e il Movimento 5 Stelle cresce. Pd in cal ... msn.com

Sondaggi 2025, Meloni vola e allarga il divario, Pd in affanno, cresce M5S, Lega supera FISul fronte opposto, il Campo Largo appare meno compatto e attraversato da dinamiche divergenti. L’unico partito in crescita evidente è il Movimento 5 Stelle, che guadagna mezzo punto e sfiora il 13%, ... baritalianews.it

La domanda nel questionario dell’associazione legata a Fratelli d’Italia: “Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni”. Il Pd: "Atto intimidatorio, gravissimo e inaccettabile" - facebook.com facebook

Un unicum se si guarda agli ultimi Esecutivi: cresce il consenso per Fratelli d’Italia e per il Presidente #Meloni dopo più di tre anni alla guida della Nazione. Gli italiani sanno che non esiste un’alternativa migliore a questo Governo. x.com