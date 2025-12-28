Giovani vite spezzate sul Gargano | due comunità in lutto feste ed eventi rimandati
Due comunità del Gargano sono in lutto dopo la tragedia che ha coinvolto giovani vite. In segno di rispetto, il sindaco di Vico del Gargano, Lello Sciscio, ha deciso di rinviare il concerto di Patrizia Conte, previsto per il 29 dicembre, al 6 gennaio. La decisione mira a rispettare il dolore delle famiglie e a permettere a tutti di affrontare questo momento con maggiore sobrietà.
Il sindaco di Vico del Gargano Lello Sciscio annulla il concerto di Patrizia Conte, vincitrice di una delle edizioni di The Voice Senior, inizialmente in programma il 29 dicembre presso l'auditorium comunale Raffaele Lanzetta, e lo rimanda al giorno dell'Epifania, 6 gennaio, alla stessa ora e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
