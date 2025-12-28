Giovani vite spezzate sul Gargano | due comunità in lutto feste ed eventi rimandati

Due comunità del Gargano sono in lutto dopo la tragedia che ha coinvolto giovani vite. In segno di rispetto, il sindaco di Vico del Gargano, Lello Sciscio, ha deciso di rinviare il concerto di Patrizia Conte, previsto per il 29 dicembre, al 6 gennaio. La decisione mira a rispettare il dolore delle famiglie e a permettere a tutti di affrontare questo momento con maggiore sobrietà.

