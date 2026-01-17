Nella contrada della Lupa di Siena si piange la perdita di Marta Simpatico. In segno di rispetto, sono stati cancellati tutti gli eventi programmati per il fine settimana. La comunità si stringe nel dolore e ricorda Marta con affetto.

Siena, 17 gennaio 2026 – Bandiere a lutto. Tutti gli eventi del fine settimana annullati nella Lupa per la scomparsa di Marta Simpatico. Si svolgerà oggi, 17 gennaio, solo la cerimonia religiosa di benedizione della stalla. Sorridente, molto amata, una persona dal cuore d’oro. Una scomparsa che ferisce nel profondo, quella della 38enne, architetto in un affermato studio cittadino di professionisti che si occupano di restauro e progettazione di opere civili e industriali, di nuova realizzazione e del recupero del patrimonio esistente. Marta, che ha sempre amato molto la discrezione, apparteneva a una delle famiglie storiche della Lupa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave lutto nella contrada della Lupa, addio a Marta. Annullati tutti gli eventi

Leggi anche: Umbria, è allerta gialla per neve e pioggia. Annullati tutti gli eventi della Befana dei vigili del fuoco

Leggi anche: Addio a un grande artista grave lutto nella musica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Grave lutto per la Lupa, è scomparsa Marta Simpatico; Grave lutto nella contrada della Lupa, addio a Marta. Annullati tutti gli eventi; Siena in lutto per la scomparsa di Marta Simpatico: domani i funerali nella chiesa della Contrada della Lupa; Grave lutto nella Lupa: muore giovane contradaiola.

Grave lutto nella contrada della Lupa, addio a Marta. Annullati tutti gli eventi - Tutti gli eventi del fine settimana annullati nella Lupa per la scomparsa di Marta Simpatico. lanazione.it