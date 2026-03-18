L?unico a pagare sono io E nessuno chiede scusa La storia del barbiere Piero rovinato dalla malasanità

Piero, un barbiere, racconta di sentirsi l’unico a dover pagare le conseguenze di un errore medico, senza ricevere scuse o risarcimenti. La sua vicenda è un esempio delle difficoltà che una persona può affrontare quando la malasanità influisce sulla propria vita, lasciando un segno indelebile e aprendo un dibattito sulla responsabilità nel settore sanitario.

Una storia sua, la storia di Piero. Ma una storia che può capitare ad altri. Perché quando la malasanità si accanisce, e mortifica la vita delle persone e il loro diritto ad essere curate e curate molto bene, viene giù una fondamentale impalcatura civile. Trattare come si deve il corpo degli altri, cioè di coloro che si affidano ai medici e ai servizi sanitari, è l’abc della convivenza e del rispetto umano. Parlare di questi temi profondi, e assai dolorosi per chi ha subito danni dalla malasanità, nella sala di un barbiere a Roma, in Vigna Clara, può sembrare strano. Ma viene naturale se il padrone di casa è un uomo di 80 anni, alto e bello, ma ora piegato dalla disabilità e munito di deambulatore, a causa di un’operazione chirurgica sbagliata. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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