Il barbiere di Pieve Santo Stefano chiude i battenti dopo 72 anni di presenza nel paese. La sua attività, avviata 72 anni fa, rappresenta un importante capitolo della tradizione locale. La decisione di chiudere, annunciata per il 31 dicembre, segna la fine di un’epoca per la comunità e per chi ha condiviso con lui decenni di servizi e storie quotidiane.

PIEVE SANTO STEFANO Ha deciso di chiudere bottega (perché questo è il termine che più gli piace) il 31 dicembre dopo ben 72 anni di attività. Un record di longevità professionale che rischia di non avere precedenti, quello di Giorgio Giorgi, che rimarrà ugualmente lo storico "barbiere" di Pieve Santo Stefano. Da ieri - a quasi 83 anni e mezzo di età ottimamente portati – è un pensionato a tutti gli effetti. Di fronte alla concorrenza attuale delle parrucchierie unisex e per donna, il suo locale in piazza Amintore Fanfani – al centro del paese – ha retto alla grande con l’arredo in stile vintage; con forbici, rasoi e altri strumenti per il taglio dei capelli e con quel camice rigorosamente bianco che indossava il barbiere classico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiude bottega dopo 72 anni. La storia del barbiere di Pieve

GIORGIO CHIUDE BOTTEGA Oggi prendo un piccolo spazio per ringraziare un grande Artigiano che dopo 72 anni di "forbici e rasoi , chiacchiere e amicizia" chiude l'attività di Barbiere dei Pievani e oltre . Giorgio, mio zio Giorgio, ha regalato "tag - facebook.com facebook