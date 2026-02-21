Io rider per pagare l' università | poca sicurezza per strada e compensi bassi | la storia di Filippo
Filippo, 20 anni, lavora come rider in bicicletta, una scelta motivata dal bisogno di finanziare gli studi universitari. Da due anni, percorre le strade cittadine, consegnando pasti a domicilio. La sua esperienza mostra come molti giovani si affidino a questo lavoro per sostenersi, anche se spesso incontrano difficoltà come bassi compensi e mancanza di sicurezza. La sua storia mette in luce le sfide quotidiane di chi cerca di conciliare studio e lavoro.
Vita da rider, nello specifico in bicicletta. Filippo ha 20 anni, da circa due, da poco dopo che ha compiuto i 18 anni, ha scelto di fare il rider per un motivo ben preciso: riuscire a mantenersi e a mettere da parte qualcosina per affrontare allo stesso tempo l'università. Filippo abita a Verbania ed è fra quei riders del Vco che da diverse settimane, oltre due mesi, sono in stato di agitazione. E la scorsa settimana nella protesta a Milano davanti agli uffici di Deliveroo c'era anche lui. "Detto in modo molto semplice, avevo necessità di avere qualcosa da parte, non è stata una scelta dettata da passione o altro" racconta il rider.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Rider, scontro tra l'artista visivo Filippo Riniolo e Giuliano Cazzola: "È tutto sbagliato, non ha letto le carte della Procura"
