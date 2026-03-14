Il futuro del Grande Fiume | Così il meteo folle stravolge il Po Delta avanti con il mose anti-sale

Il 14 marzo 2026 a Ferrara, Alessandro Delpiano è stato nominato segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Nel frattempo, il livello del fiume continua a essere influenzato dalle variazioni climatiche estreme, che causano alterazioni nei corsi d’acqua e nei livelli di acqua nel delta. La messa in funzione del Mose anti-sale nel delta rappresenta un tentativo di proteggere le aree più vulnerabili.

Ferrara, 14 marzo 2026 – Alessandro Delpiano è stato appena nominato segretario generale di Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Davanti a lui le sfide del cambiamento climatico e i progetti per salvaguardare quel gigante d’acqua. Quanto influiscono queste temperature così alte sulla gestione del fiume Po? “Temperature alte significa poca neve sull’arco alpino e appenninico, che oltretutto inizia a sciogliersi prima e quindi un volume minore di riserva idrica disponibile proprio quando serve, nella tarda primavera e ad inizio dell’estate. Inoltre il calore genera maggiore evaporazione, con un incremento ulteriore di energia, in atmosfera e aumento della frequenza di eventi di precipitazione intensi e concentrati, talvolta violenti e anche in aree circoscritte, con criticità gravi sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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