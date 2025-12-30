Mercoledì l' ultimo saluto a Carmen Benvenuti morta a 54 anni nell' incidente stradale a Vivaro
Mercoledì 31 dicembre alle 15 si terranno nella chiesa di San Leonardo Valcellina i funerali di Carmen Benvenuti, deceduta a 54 anni in un incidente stradale tra Vivaro e San Foca. L'evento rappresenta un momento di commiato per una donna che ha perso la vita prematuramente.
Si svolgeranno mercoledì 31 dicembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Leonardo Valcellina, le esequie di Carmen Benvenuti, la donna di 54 anni morta a seguito dell'incidente stradale del 15 dicembre tra Vivaro e San Foca. Lascia la figlia Elisa, il fratello Daniele e il compagno di vita. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
