I treni della Circum fischiano insieme | l' ultimo saluto alla capotreno morta in un incidente stradale | VIDEO
A Meta di Sorrento, le ferrovie Circumvesuviana hanno reso omaggio alla capotreno Rosaria Lauro, scomparsa il 25 dicembre in un incidente stradale. Alla stazione, i treni hanno suonato in segno di rispetto e commozione, offrendo un ultimo saluto a una professionista stimata. Questo gesto simbolico ha ricordato il suo ruolo e la dedizione che ha caratterizzato la sua presenza nel servizio ferroviario locale.
Alla stazione Eav di Meta di Sorrento, oggi, una Circumvesuviana si è oggi fermata e ha suonato per dare il suo ultimo saluto a Rosaria Lauro, capotreno 60enne tragicamente scomparsa lo scorso 25 dicembre.La donna è morta nel tragico incidente stradale avvenuto nella galleria di Pozzano tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Mercoledì l'ultimo saluto a Carmen Benvenuti, morta a 54 anni nell'incidente stradale a Vivaro
Leggi anche: L'ultimo saluto a Dennis Cannatà a Gessate, morto con l'amico in un terribile incidente stradale
I treni della Circum fischiano insieme: l'ultimo saluto alla capotreno morta in un incidente stradale | VIDEO - Alla stazione Eav di Meta di Sorrento, oggi, una Circumvesuviana si è oggi fermata e ha suonato per dare il suo ultimo saluto a Rosaria Lauro, capotreno 60enne tragicamente scomparsa lo scorso 25 ... napolitoday.it
Treni Circum, più corse sulla tratta Baiano-Napoli, ma per i i pendolari «non bastano» - Ma per i pendolari non bastano: «I vagoni sono sempre affollati: ora basta». ilmattino.it
Il governatore parla all’assemblea appena insediata, vuoti i banchi dell’esecutivo: «Priorità a liste d’attesa e medicina territoriale. Treni Circum, ritardi inaccettabili» - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.