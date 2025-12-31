I treni della Circum fischiano insieme | l' ultimo saluto alla capotreno morta in un incidente stradale | VIDEO

A Meta di Sorrento, le ferrovie Circumvesuviana hanno reso omaggio alla capotreno Rosaria Lauro, scomparsa il 25 dicembre in un incidente stradale. Alla stazione, i treni hanno suonato in segno di rispetto e commozione, offrendo un ultimo saluto a una professionista stimata. Questo gesto simbolico ha ricordato il suo ruolo e la dedizione che ha caratterizzato la sua presenza nel servizio ferroviario locale.

