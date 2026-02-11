Umberto salvato dall’amore di Simona | la compagna gli dona un rene e una nuova vita

A Carrara, un gesto di grande umanità ha cambiato la vita di Umberto. La sua compagna, Simona, gli ha donato un rene, permettendogli di tornare a respirare e di riprendere in mano il futuro. La storia si è svolta tra emozioni intense e un atto di generosità che ha commosso la città.

Carrara, 11 febbraio 2026 – Ci sono casi in cui un cuore grande può guarire un rene, ma solo se di mezzo c'è l'amore. È il caso di Simona Manfredi, cinquantenne di Avenza che ha regalato una nuova vita al suo compagno Umberto Ricciardi. Quasi 9 ore di intervento il 30 dicembre e oggi Simona e Umberto stanno completando la fase di recupero nel loro nido d'amore. Dona un'ambulanza in ricordo dei suoi genitori. "Ai giovani dico: fate volontariato" I primi sintomi di insufficienza renale. Il calvario di Umberto è iniziato cinque anni fa con i primi sintomi dell'insufficienza renale da rene policistico, una malattia ereditaria che si riesce a contrastare solo con la dialisi.

