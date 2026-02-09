Techno Polis – Non solo regole ma asset strategici | il modello di Singapore per l’IA Agentica

Nel 2026, Singapore punta tutto sull’Intelligenza Artificiale Agentica. Il Paese asiatico ha già sviluppato un modello che va oltre le semplici regole: ora si tratta di usare l’IA come vero e proprio strumento strategico. Mentre nel resto del mondo si discute ancora di limiti e regole, Singapore ha deciso di investire su sistemi capaci di agire autonomamente, per raggiungere obiettivi complessi senza intervento umano. La svolta è già in atto, e altri paesi osservano attentamente.

Nel panorama globale della tecnologia, il 2026 segna un punto di svolta per l'Intelligenza Artificiale Agentica – quei sistemi capaci non solo di elaborare dati, ma di agire autonomamente per raggiungere obiettivi complessi. In questo contesto, Singapore ha scelto di non rincorrere i modelli normativi altrui, ma di presentare una propria via: il Model Governance Framework for Agentic AI. Una governance intesa come "abilitatore". A differenza dell'approccio europeo, che pone l'accento sulla protezione dei diritti fondamentali tramite l'AI Act, Singapore interpreta la governance come un'infrastruttura di supporto al business.

