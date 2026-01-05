Lotta Scudetto Polverosi | Napoli e Inter dovrebbero preoccuparsi del Milan di Allegri…

Alberto Polverosi, sul 'Corriere dello Sport', analizza la corsa allo Scudetto evidenziando come il Milan di Allegri rappresenti una presenza da non sottovalutare. Secondo il giornalista, le squadre come Napoli e Inter dovrebbero considerare attentamente questa pretendente, che può influenzare gli equilibri della classifica. La competizione si fa più complessa, richiedendo attenzione e strategia da parte di tutte le contendenti.

Lotta Scudetto, Impallomeni: "Occhio a Conte, in passato ha fatto due duelli e li ha vinti" - A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri? tuttonapoli.net

Lotta scudetto a tre: sollievo Milan per Leao, il Napoli ritrova Lukaku - Con la sconfitta della Roma a Cagliari e le vittorie di Inter, Napoli e Milan la lotta scudetto sembra ormai ridotta a tre sole squadre ma si prevede essere tra le più aperte e imprevedibili degli ... iltempo.it

Il Napoli non cede punti e continua la lotta scudetto rispondendo al Milan È la candidata principale per lo scudetto ©Marco Rosi ©Ivan Romano ©Luciano Rossi #calcio #football #lazio #napoli #seriea - facebook.com facebook

Venticinque tiri di cui solo 5 in porta un rigore divorato e un gol sbagliato a porta vuota. Possiamo tranquillamente lasciare ogni speranza di riaprire la lotta scudetto e concentrarci sul quarto posto x.com

