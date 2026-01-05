Solidità vittorie punti e … il Napoli | tutti i motivi per cui il Milan di Allegri può vincere lo Scudetto
Il Milan di Allegri si trova in una posizione di classifica favorevole, con 38 punti e un ruolo da protagonista nella corsa allo scudetto 2026. Attualmente secondo, a un punto dalla capolista Inter e davanti al Napoli, la squadra dimostra solidità e determinazione. Analizzare i motivi per cui il Milan può ambire alla vittoria finale permette di comprendere meglio le sue potenzialità e la sua continuità nel campionato.
Il Milan di Massimiliano Allegri è attualmente secondo in classifica in campionato, con 38 punti, dietro all'Inter (39) capolista, ma davanti al Napoli (37), in piena lotta per lo Scudetto 2026. Ce la potrebbe fare? I numeri direbbero di sì.
Milan: i numeri dicono che sei da scudetto. E Allegri ha la ricetta per il titolo. Il Diavolo a quota 38 come il Napoli di Conte di un anno fa. Dopo il ko alla prima non ha più perso. Subisce poco e in trasferta nessuno fa meglio: solidità, vittorie, punti in più
