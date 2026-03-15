Djokovic salta il Masters 1000 di Miami e scende dal podio Atp

Il campione di tennis ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Miami, facendo scendere il suo ranking ATP. Questa decisione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre gli altri giocatori si preparano a competere senza di lui. La sua assenza cambierà certamente la dinamica del torneo e il posizionamento in classifica dei protagonisti.

Il panorama del tennis mondiale sta vivendo una fase di profonda trasformazione che vede i grandi miti del passato recente cedere il passo alle nuove generazioni. La notizia del giorno riguarda Novak Djokovic, il campione serbo che ha segnato un epoca con i suoi ventiquattro titoli del Grande Slam, il quale ha ufficializzato il suo forfait per il Masters 1000 di Miami 2026. Questa decisione non è un semplice cambio di programma, ma rappresenta un punto di svolta cruciale per gli equilibri del ranking internazionale. Dopo la sorprendente eliminazione subita agli ottavi di finale del torneo di Indian Wells per mano di Jack Draper, il tennista di Belgrado ha scelto di non volare in Florida per difendere i punti conquistati nella passata stagione, aprendo scenari inediti per la vetta della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Djokovic salta il Masters 1000 di Miami e scende dal podio Atp Articoli correlati Goggia non scende più dal podio, terza anche nella discesa di SoldeuSOLDEU (ANDORRA) - Sofia Goggia è ancora sul podio e, dopo essersi messa al collo la medaglia di bronzo olimpica a Cortina d'Ampezzo, è terza anche... Allemand non scende dal podio: Sara terza nel SuperG di Orcières, Dorigo vinceLa piemontese continua il momento magico in Coppa Europa: terzo posto in Francia dopo due vittorie a St. Tutti gli aggiornamenti su Djokovic salta Argomenti discussi: Draper un anno dopo: dal trionfo di Indian Wells all'infortunio. Ora è tornato per restare. Djokovic salta il Masters 1000 di Miami e scende dal podio AtpIl panorama del tennis mondiale sta vivendo una fase di profonda trasformazione che vede i grandi miti del passato recente cedere il passo alle nuove ... thesocialpost.it Djokovic salta il Masters 1000 di Parigi: l'annuncio del campione serboNovak Djokovic non sarà protagonista nel Masters 1000 di Parigi, che quest’anno si disputerà per la prima volta nella nuova sede della Defense Arena di Nanterre, lasciando lo storico palazzetto di ... ilmessaggero.it