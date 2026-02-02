I Beati Paoli | i ragazzi del Capo in scena al teatro Don Bosco Ranchibile sulle note di Rosa Balistreri
Questa sera al teatro Don Bosco Ranchibile i giovani attori portano in scena
Una Palermo “segretissima” tra vicoli nascosti, cripte, catacombe e passaggi sotterranei. I ragazzi del Capo tornano sul palco con "I Beati Paoli". Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Araldo del Vespro con la regia di Giuseppe Bongiorno, va in scena domenica 8 febbraio, alle ore 21, al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo. Nobili corrotti, inquisitori, giustizieri mascherati e figure popolari sono i personaggi di un’opera che intreccia storia, mito e tensione scenica. Le scenografie e i costumi storici rievocano nei minimi dettagli la Palermo seicentesca, segreta e sotterranea. Musiche e danza non sono da meno: le note delle canzoni di Rosa Balistreri si alternano alle sinfonie di Giuseppe Vivaldi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
