I Beati Paoli | i ragazzi del Capo in scena al teatro Don Bosco Ranchibile sulle note di Rosa Balistreri

Questa sera al teatro Don Bosco Ranchibile i giovani attori portano in scena

Una Palermo “segretissima” tra vicoli nascosti, cripte, catacombe e passaggi sotterranei. I ragazzi del Capo tornano sul palco con "I Beati Paoli". Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia Araldo del Vespro con la regia di Giuseppe Bongiorno, va in scena domenica 8 febbraio, alle ore 21, al Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo. Nobili corrotti, inquisitori, giustizieri mascherati e figure popolari sono i personaggi di un’opera che intreccia storia, mito e tensione scenica. Le scenografie e i costumi storici rievocano nei minimi dettagli la Palermo seicentesca, segreta e sotterranea. Musiche e danza non sono da meno: le note delle canzoni di Rosa Balistreri si alternano alle sinfonie di Giuseppe Vivaldi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo cripte

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo cripte

Argomenti discussi: Via Beati Paoli, posata una pietra d'inciampo dedicata all'antiquario di origine ebraica Otto Rosenberg; L’angelo Meloni a San Lorenzo in Lucina è un finto problema dei vivi, ma chi se ne ricorderà fra cent’anni?; Alla scoperta della Palermo sotterranea: nel weekend visite alla catacomba paleocristiana di Porta D'Ossuna.

I cavalieri dalle maschere nere (I beati paoli)Un film di Pino Mercanti. Con Paolo Stoppa, Massimo Serato, Carlo Ninchi, Otello Toso, Lea Padovani Titolo originale I beati Paoli. Avventura, b/n durata 90 min. - Italia 1947. mymovies.it

Suore, delitti e Beati Paoli: i misteri e le leggende di PalermoSono tante le leggende che si accostano alla storia vera di Palermo, dalla baronessa di Carini ai Beati Paoli, passando per un certo numero di fantasmi Palermo è molte cose. È una città ricca di ... ilgiornale.it

Ieri insieme agli studenti e alle studentesse della nostra scuola IeFP abbiamo partecipato alla posa della Pietra d’inciampo dedicata a Otto Rosenberg in via Beati Paoli a Palermo. Un gesto concreto per ricordare, riflettere e ribadire che la memoria è un impeg facebook