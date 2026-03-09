L'ex proprietario dei Blues ha inviato una diffida al Regno Unito riguardo ai 2,7 miliardi ottenuti dalla vendita del club. La questione riguarda la destinazione di quei fondi, poiché l'ex patron aveva promesso di destinare i ricavi alle vittime della guerra in Ucraina. La situazione si traduce in una battaglia legale tra le parti coinvolte.

“I soldi della vendita del Chelsea appartengono al mio cliente e a lui soltanto”. La lettera è per il primo ministro britannico Keir Starmer. Il cliente di cui si fa menzione è, ovviamente, Roman Abramovich, l’oligarca russo che nella primavera 2022 fu costretto a vendere i Blues per le sanzioni impostegli da Sua Maestà per i rapporti con Vladimir Putin all’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Abramovich promise di donare “alle vittime della guerra in Ucraina” la stragrande maggioranza dei proventi di quella vendita forzata. Di quei soldi, 2,7 miliardi di euro però restano congelati in un conto a cui nessuno sembra avere accesso. Fondi di cui Abramovich, attraverso i suoi avvocati, ora rivendica la proprietà e la gestione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abramovich, diffida al Regno Unito: è battaglia legale sui 2,7 miliardi ricavati dalla vendita del Chelsea

Articoli correlati

Ucraina, Abramovich darà soldi a Kiev: 2,5 miliardi dalla vendita del Chelsea(Adnkronos) –Il Regno Unito destinerà ad azioni umanitarie in Ucraina 2,5 miliardi di sterline (pari a 2,85 miliardi di euro) provenienti dalla...

Leggi anche: Vendita del Chelsea, Starmer trasferisce i soldi di Abramovich all’Ucraina: 2,5 miliardi di sterline

Altri aggiornamenti su Regno Unito

Il Regno Unito trasferirà 2,8 miliardi di euro del Chelsea di Abramovich al fondo per l'UcrainaDa quando il miliardario russo ha venduto il Chelsea nel 2022 su pressione del governo britannico, i fondi derivanti dalla vendita sono stati congelati. Il premier Starmer gli permette ora di ... it.euronews.com

Quasi tre miliardi di euro per l’Ucraina sono bloccati su un conto ingleseIl governo del Regno Unito ha dato 90 giorni di tempo a Roman Abramovich, oligarca russo ed ex proprietario della squadra di calcio del Chelsea, per trasferire a un ente umanitario a favore ... ilpost.it