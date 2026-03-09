Tassa sui rifiuti da mezzo milione di euro Comune trascina l' Asl in tribunale

Il Comune di Piedimonte Matese ha citato in tribunale l’Asl Caserta riguardo a una tassa sui rifiuti di circa mezzo milione di euro. La disputa riguarda il pagamento e la gestione di questa imposta, che ha portato a un nuovo capitolo nel procedimento legale tra le due parti. La causa si svolge davanti ai giudici, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi specifici.

Conferito un incarico legale esterno all’avvocato Fabio Benincasa per difendere l’azienda sanitaria nel secondo grado davanti alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania Nuovo capitolo nello scontro giudiziario tra il Comune di Piedimonte Matese e l’Asl Caserta sulla tassa rifiuti. Con una deliberazione del direttore generale Antonio Limone, l’azienda sanitaria ha deciso di costituirsi nel giudizio di appello promosso dal Comune contro la sentenza con cui, nel 2025, i giudici tributari di primo grado avevano dato ragione proprio all’Asl. La vicenda nasce da un avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tar 2021, notificato dal Comune di Piedimonte Matese all’Asl per un importo complessivo di 507. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tassa sui rifiuti e Imu, è caccia agli evasori: il Comune spera di incassare 800mila euro

Parcheggio Pollio, società chiede risarcimento da 275mila euro e trascina ancora il Comune in tribunaleProsegue senza sosta il lungo e complesso contenzioso tra il Comune di Caserta e la società Adeka Parking, capofila dell’Rti con la Cogene, sulla...

Tutti gli aggiornamenti su Tassa sui rifiuti da mezzo milione di...

Temi più discussi: Bonus Tari 2026, a chi spetta e come funziona l'agevolazione sui rifiuti. Cosa sapere; TARI 2026 scadenza: novità su pagamenti, tariffe e bonus; Tassa sui rifiuti, più di 5mila avvisi non pagati dal 2020: arriva la stangata; Tassa sui rifiuti, le agevolazioni per le famiglie decise nell’ultima Giunta.

Chiuppano introduce la tariffa puntuale sui rifiuti: al via dal 1° aprileA Chiuppano cambia il sistema di calcolo della tassa sui rifiuti. Dal 1° aprile 2026 entrerà in vigore la tariffazione puntuale del secco indifferenziato, un modello che collega una parte della TARI ... altovicentinonline.it

Tassa sui rifiuti, da gennaio si cambia. Arriva la bolletta puntuale ed equaUn sistema di raccolta che incentiva i virtuosi e riduce i costi per chi fa la differenziata secondo le regole Il consiglio Comunale di San Giovanni ha approvato, lo schema di convenzione con Sei ... lanazione.it

Tassa sui crocieristi, il Mit smentisce la sindaca Salis: "Scelta che attiene esclusivamente alla volontà dell’amministrazione comunale" x.com

Ciao mi dite quanto è il costo della tassa di soggiorno Sarò con mogle e figlie di 12 anni per 4 notti a Pasqua. Grazie - facebook.com facebook