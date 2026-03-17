Medici di base in Lombardia ne mancano 1.540 Il rapporto ottimale di 1.200 pazienti per camice bianco? Un miraggio

In Lombardia sono attualmente assenti 1.540 medici di famiglia, una mancanza che coinvolge quasi tutte le province della regione. Il rapporto ideale tra pazienti e medici di base è di 1.200 a medico, ma questa cifra appare irraggiungibile con la carenza attuale. La situazione interessa soprattutto le aree più popolose e densamente abitate della regione.

Milano, 17 marzo 2026 – In Lombardia mancano 1.540 medici di famiglia. Una carenza ormai cronica che interessa quasi tutte le regioni più grandi, territorio lombardo in testa. Un tema molto sentito dalla popolazione, dal momento che il medico di base è storicamente un presidio fondamentale e un punto di riferimento, anche per indirizzare a eventuali percorsi specialistici. Negli ultimi anni, però, il quadro generale è notevolmente cambiato tra mancato turnover, territori “scoperti” e sanitari sovraccarichi di pazienti (con le tutte le ripercussioni del caso). Doctor sitting at desk and writing a prescription for her patient Un problema comune . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Medici di base, in Lombardia ne mancano 1.540. Il rapporto ottimale di 1.200 pazienti per camice bianco? Un miraggio Articoli correlati L’emorragia dei medici di base. In regione ne mancano duecento: "Per recuperare serviranno anni"Mancano i medici di famiglia: il vuoto lasciato dalla generazione 1950-1960, andata in pensione negli ultimi anni, non è stato compensato... In Lombardia non ci sono abbastanza tutori per i minori non accompagnati: ne mancano 200I tutori incaricati di assistere i minori non accompagnati sono 737 in tutta la Lombardia. Aggiornamenti e notizie su Medici di base in Lombardia ne mancano... Temi più discussi: Medico di base, sarà più facile trovarne uno vicino casa e attese più brevi in ambulatorio: ecco la nuova riforma; Più ore di lavoro, più compiti: ecco la riforma strozza medici di famiglia; Trovare medici per le case di comunità è impossibile, alcune Asl propongono i costosi gettonisti; Medici di famiglia a rischio, Assimefac: 2.000 comuni verso il vuoto sanitario. Medici di base, in Lombardia ne mancano 1.540. Il rapporto ottimale di 1.200 pazienti per camice bianco? Un miraggioI dati Gimbe e il problema che interessa ormai in maniera omogenea tutte le grandi regioni. In media un dottore di base lombardo ha in carico 1.533 assistiti ... ilgiorno.it Medici di base: ne mancano 53 in Trentino; altri 76 in pensione entro il 2026In Trentino mancano 53 medici di medicina generale ed entro il 2028 altri 76 medici in regione andranno in pensione. I dati sono quelli del periodico report della fondazione Gimbe e registrano la ... rainews.it SANITA'. ALLARME MEDICI DI BASE. IN CAMPANIA NE MANCANO 643 E NEL 2028 NE ANDRANNO IN PENSIONE BEN 1147 In Italia mancano 5.716 medici di famiglia distribuiti in 18 Regioni. Tra le situazioni più critiche anche quella della Campania dov - facebook.com facebook Mancano più di 5.700 medici di famiglia; entro il 2028 previsti 8mila pensionamenti x.com