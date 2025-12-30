L’arredamento della casa può influire sul nostro stato d’animo e sul benessere quotidiano. Semplici cambiamenti nella disposizione dei mobili, anche minimi, possono contribuire a migliorare l’atmosfera e ridurre l’ansia. In questo articolo, l’esperta condivide cinque consigli pratici per riorganizzare gli spazi domestici in modo funzionale e sereno, favorendo un ambiente più equilibrato e confortevole.

S postare i mobili in casa può ridurre la propria ansia? A quanto pare sì. Cambiare completamente la disposizione del proprio arredamento, oppure fare anche dei piccoli spostamenti, può aiutare a modificare il proprio modo di pensare, di sentire e forse anche di comportarsi. Gli ambienti che si vivono hanno infatti un impatto sul proprio benessere fisico e mentale, come anche afferma la neuroestetica. Un concetto che era ben conosciuto anche alle antiche discipline orientali, come la metafisica cinese, alla base del feng shui. Come far diventare l’ansia una guida per stare meglio X Leggi anche › Intelligenza artificiale: che effetti può avere sul cervello? Tra deskilling cognitivo e ansia, i consigli dell’esperta Ridurre l’ansia in casa spostando i mobili, come funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A volte l'arredamento della propria casa può causare ansia. Cinque consigli da seguire secondo l'esperta

