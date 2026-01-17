Dolori di stagione | perché non è il freddo da solo a causare problemi I consigli dei fisioterapisti

Con l’arrivo delle temperature più rigide, molti associano i dolori stagionali al freddo. Tuttavia, i fisioterapisti spiegano che non è solo il freddo a causare problemi muscolari e articolari. In questo articolo, approfondiamo le cause reali dei dolori di stagione e offriamo consigli pratici per affrontarli al meglio, mantenendo il benessere durante i mesi più freddi.

Con l’arrivo delle temperature più rigide, torna puntuale un pensiero comune: “mi fa male perché fa freddo”. In Romagna, tra giornate più corte, ritmi intensi e meno occasioni di muoversi (anche all’aperto), molte persone riferiscono un aumento di rigidità e fastidi a schiena e collo, ma anche a spalle, ginocchia e mani. L’Ordine dei Fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini invita a leggere questo fenomeno con un messaggio semplice, non allarmistico: il freddo può influenzare come ci sentiamo, ma non è “a priori” e da solo la causa primaria del dolore o dei fastidi. La scienza mostra, infatti, che l’esposizione al freddo, nelle persone senza dolori o fastidi, tende a essere percepita come sensazione sgradevole o fastidiosa e diventa davvero dolorosa soprattutto quando esiste già una condizione di maggiore suscettibilità individuale o di vulnerabilità dei tessuti del corpo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

