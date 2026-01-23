L'età pensionabile salirà di tre mesi nel 2029 lo dice la Ragioneria dello Stato

Secondo le ultime previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2029 l’età pensionabile sarà aumentata di tre mesi. Questa modifica si inserisce nel quadro delle normative vigenti e delle tendenze demografiche che influenzano il sistema previdenziale italiano. La variazione, seppur contenuta, rappresenta un elemento importante per la pianificazione delle future pensioni e delle politiche di welfare nel Paese.

Le nuove proiezioni della Ragioneria generale dello Stato stimano che, nel 2029, l'età pensionabile farà un salto in alto di tre mesi. Serviranno 67 anni e sei mesi per la pensione di vecchiaia, oppure 43 anni e quattro mesi di contributi. Il motivo è che l'aspettativa di vita salirà ancora.🔗 Leggi su Fanpage.it

