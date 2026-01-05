La manovra 2026 modifica il sistema previdenziale Eliminati Quota 103 e Opzione Donna dal 2027 aumenta l’età pensionabile allineata all’aspettativa di vita

La manovra 2026 apporta importanti modifiche al sistema previdenziale italiano. A partire dal 2027, l’età pensionabile sarà adeguata all’aspettativa di vita, mentre vengono eliminate le opzioni Quota 103 e Opzione Donna. Questi cambiamenti influenzeranno le modalità di accesso alla pensione e il percorso di uscita dal lavoro, richiedendo una rivisitazione delle strategie di pianificazione previdenziale per i cittadini.

La legge di bilancio per il 2026 introduce cambiamenti significativi nel sistema previdenziale. Il Governo elimina le misure di anticipo pensionistico Quota 103 e Opzione Donna.

