In città si fa strada la pallavolo con il Cagliari Volleyball e il Team Azimut Club. Due squadre diverse, ma entrambe spingono forte sui valori di impegno e passione. Mentre il Cagliari Volleyball si prepara a nuove sfide nazionali, il Team Azimut si confronta con il motorsport a livello internazionale. Entrambe le realtà puntano a crescere e a portare in alto il nome di Cagliari.

In questo episodio di FOCUS PASSION approfondiamo due realtà sportive che, pur provenendo da universi diversi — pallavolo e motorsport — raccontano passione, impegno e visione per il futuro. Cagliari Volleyball è un’associazione sportiva dilettantistica con oltre 35 anni di storia, nata con l’obiettivo di sviluppare la pallavolo giovanile in sinergia con scuole e territorio. Centri di formazione, progetti educativi e una lunga tradizione di successi nazionali e internazionali con atlete formate nel proprio vivaio rendono questa realtà un punto di riferimento dello sport sardo. ASD Team Azimut Club, con l’ospite Nunzio Coffaro, è un team italiano di motorsport con sede a Forlì, fondato nel 2005 e protagonista nelle competizioni rally e rally raid internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS PASSION | Cagliari Volleyball e Team Azimut Club: sport, valori e sfide internazionale

