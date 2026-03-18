Lo sfogo di Leao su Pulisic durante Lazio-Milan | Gioca sempre da solo e nessuno dice niente

Durante la partita tra Lazio e Milan, il giocatore portoghese si è lasciato andare a uno sfogo in panchina dopo essere stato sostituito dall'allenatore. In quel momento, ha rivolto alcune accuse nei confronti di un compagno di squadra, affermando che giocasse sempre da solo e che nessuno dicesse nulla. L'episodio ha attirato l'attenzione sui momenti di tensione tra i giocatori in campo.

Leao impazzisce dopo essere sostituito da Allegri in Lazio-Milan. Il portoghese se la prende con Pulisic e si sfoga in panchina: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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