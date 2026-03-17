Dopo la sconfitta contro la Lazio, il clima nello spogliatoio del Milan si è fatto teso. Leao e Pulisic sono stati coinvolti in una lite, mentre Fofana ha espresso uno sfogo. Le notizie sulla situazione interna sono arrivate in rapida successione, creando un clima di tensione tra i giocatori e lo staff. La situazione resta sotto osservazione.

Continuano gli strascichi provocati dalla brutta sconfitta del Milan contro la Lazio. Si perché i rossoneri hanno perso una possibilità davvero importante per accorciare il distacco dall'Inter capolista: invece di avvicinarsi e tornare a -5 oggi il distacco è di 8 punti. Tanti, forse troppi visto che al momento mancano solo 9 giornate al termine del campionato e per recuperare servirebbero vari passi falsi dei nerazzurri e un Milan perfetto. Ipotesi di difficile realizzazione. Proprio l'obiettivo Scudetto che sembra del tutto svanito ha aumentato le critiche alla squadra di Massimiliano Allegri che al dire il vero non ha mai pronunciato la parola 'tricolore' continuando a spingere sull'obiettivo Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, nervi tesi. La lite Leao-Pulisic, lo sfogo di Fofana: cosa succede

Articoli correlati

Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di AllegriSe cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa Leao e Christian Pulisic.

Leggi anche: Milan-Como, nervi tesi e pari al Meazza: Leao risponde a Paz, Allegri espulso

Tutti gli aggiornamenti su Milan nervi tesi La lite Leao Pulisic...

Temi più discussi: Leao-Pulisic, coppia in crisi? Nervi tesi in campo e faccia a faccia nello spogliatoio, decisivo Allegri; Milan ko con la Lazio, addio Scudetto e furia Leao: Allegri spiega con chi ce l'aveva, ma Di Canio l'attacca; Il Milan deve ancora puntare su Leao? L'Ag. di Allegri sicuro: Va difeso fino alla fine come ha fatto Max; L'intuizione di Allegri sul gol e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso.

Milan, Leao rompe il silenzio: la citazione dopo il caso con Allegri e PulisicAlta tensione in casa Milan ed in particolare su Rafael Leao. Il portoghese al centro delle polemiche dopo la partita contro la Lazio. newsmondo.it

Caso Leao-Pulisic, ci sono novità: che succede ora!Caso Leao Pulisic - Arrivano importanti novità in casa Milan sulle tensioni fra Leao e Pulisic nella gara con la Lazio: gli sviluppi! fantamaster.it

#Leao tra futuro al #Milan e il 'caso' con #Pulisic, la crescita di #Comotto e le novità di #calciomerato. Tutto questo nelle top news di oggi. Le trovi nel primo commento #SempreMilan - facebook.com facebook

Milan, Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano in allenamento. Le news #SkySport #SkySerieA x.com