Dopo la partita tra Lazio e Milan, le immagini mostrano Leao e Pulisic discutere animatamente nello spogliatoio. L’allenatore del Milan è intervenuto per calmare gli animi, ma la questione tra i due giocatori non si è ancora chiusa. La scena si è svolta all’interno dell’Olimpico, con i protagonisti coinvolti in un confronto che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Se cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa Leao e Christian Pulisic. Leao durante Lazio-Milan si è lamentato ad ampi gesti delle scelte di Pulisic, che non gli ha passato il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Quello che non si è visto in tv è il seguito all’interno dell’Olimpico. In spogliatoio, Leao si è lamentato ancora con Pulisic, diciamo una richiesta di chiarimento tra compagni più vivace del solito. Max Allegri è intervenuto per tenere sotto controllo la situazione ed evitare che salisse la tensione tra i suoi due attaccanti. Classiche dinamiche di spogliatoio, non un episodio clamoroso ma la prova che qualcosa, in quell’attacco, non va. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri

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