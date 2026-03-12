Nel corso di tredici anni, il centro di Pordenone ha perso 89 negozi, passando da 303 a 214 attività commerciali. Questa diminuzione rappresenta un cambiamento evidente nel panorama commerciale locale, con un calo significativo dei punti vendita aperti nel centro città. La situazione evidenzia una contrazione strutturale del settore commerciale nel territorio.

Il centro di Pordenone sta affrontando una contrazione strutturale del tessuto commerciale che in tredici anni ha portato alla scomparsa di 89 attività, riducendo il numero dei negozi da 303 a 214. Questa emorragia non si limita ai soli punti vendita, ma investe anche la ristorazione e l’ospitalità, con un calo delle insegne nel cuore storico che minaccia la vitalità degli spazi urbani. L’osservatorio dedicato allo studio della demografia d’impresa ha documentato questo fenomeno, evidenziando come la chiusura delle serrande abbia generato un effetto domino negativo sulla percezione della sicurezza pubblica e sul valore immobiliare delle zone colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone: -89 negozi in 13 anni, il centro muore

Articoli correlati

Leggi anche: Dati choc, in 13 anni ha chiuso un quinto dei negozi di Rimini. In centro sparite 90 attività di abbigliamento

Tony Dallara ci lascia: il mito di “Come Prima” e “Romantica” muore a 89 anniIl mondo della musica italiana piange la scomparsa di una delle sue icone più rappresentative e rivoluzionarie.

Contenuti utili per approfondire Pordenone 89 negozi in 13 anni il...

Discussioni sull' argomento Marilù, chiude il negozio di abbigliamento in piazza: il paese perde un punto di riferimento. La titolare: Una decisione difficile; Sartoria Scampoli Primavera in vendita: la titolare dello storico negozio va in pensione, la socia non può gestirlo da sola.

Commercio a Pordenone: persi 89 negozi in centro storico dal 2012. Pillon terziario sempre più attrattivo per i giovaniPORDENONE – In un contesto internazionale sempre più complicato non si arresta, seppur tollerabile, a Pordenone il fenomeno della progressiva riduzione delle insegne. Stando ai dati dell’Osservatorio ... pordenoneoggi.it

Baby ladri nei negozi, scatta l'emergenza: «Sono sempre di più»PORDENONE - L'ultimo episodio avvenuto all'Ovs, con due 15enni che hanno rubato trucchi per le fidanzatine, ha riportato al centro dell'attenzione il problema dei furti commessi ... ilgazzettino.it

Buona sera vorrei cambiare pv da pordenone verso sud con il B015 in che provincia potrei fare domanda - facebook.com facebook

Il sindaco di Pordenone e le nozze gay: «Superati gli schemi della sinistra» x.com