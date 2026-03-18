LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | le greche fanno il vuoto nel 2° set

Nel match di Challenge Cup femminile, Vallefoglia ha vinto 1-0 contro il Panathinaikos, che ha subito un netto calo nel secondo set. La partita si sta svolgendo in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato. Contestualmente, alle 20, si gioca anche l'incontro tra Conegliano e Ankara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 9-13 Aaaaaceeeee Omoruyiii Time out Panathinaikos 8-13 MUUUUUROOOOO BICII!! 7-13 Lunga la ricezione di Lampkowska, chiude Candi a rete. Entra Ungureanu al posto di Giovannini 6-13 Mani out di Omoruyi che al secondo tentativo riesce ad andare a segno 5-13 White pizzica le mani di Candi con la diagonale da posto 4. Bartolucci continua ad alzare ad Omoruyi che in questo set sta faticando tantissimo a mettere giù il pallone. 5-12 Lungo il servizio del Panathinaikos. 4-12 Mani out di Lampkowska da posto 4. 4-11 Lungo l’attacco dalla seconda linea di Bennett. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le greche fanno il vuoto nel 2° set Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le greche pareggiano il conto nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: greche avanti nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Approfondimenti e contenuti su LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 1... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox parte meglio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 15-14 Lunga la battuta di Giovannini 15-13 ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com