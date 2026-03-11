LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | greche avanti nel 2° set

Nella partita di Challenge Cup femminile, la squadra di Vallefoglia ha segnato il primo punto contro le greche, portandosi sull’1-0. La gara si sta disputando con le greche che guidano nel secondo set. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. In contemporanea, si gioca anche la sfida tra Ankara e Conegliano, con inizio alle 18.

13-16 Errore in ricezione del Pana sulla battuta di Giovannini. 12-16 Muove il punteggio Vallefoglia, sempre Bici con la diagonale. 11-16 Errore di valutazione tra le file di Vallefoglia e servizio vincente di White. Pana in fuga. 11-15 Pasticciano in ricezione le ragazze di Megabox e Bennett ne approfitta. 11-14 White mura Bici, su una palla staccata. 11-13 Splendido mani-fuori per Giovannini, che continua a tenere in linea di galleggiamento Vallefoglia.