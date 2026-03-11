LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-1 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | le greche pareggiano il conto nel 2° set

Nella partita di Challenge Cup di volley femminile tra Vallefoglia e Panathinaikos, il match si è concluso con un pareggio di 1-1. Le greche hanno pareggiato il conto nel secondo set, mantenendo aperti i giochi. La partita si sta svolgendo in diretta e può essere aggiornata tramite la piattaforma dedicata. Parallelamente, alle 18, è prevista la diretta tra Ankara e Conegliano.

21.03 Panathinaikos che ha cambiato marcia con Lampkowska in doppia cifra (10 punti) e White e Bennett in crescita esponenziale (8). Bici con 14 punti è la top-scorer del match, ma per Vallefoglia percentuali di efficienza in ricezione e in attacco in discesa. 20-25 Bennett trova le mani del muro e il Panathinaikos impatta. Squadra greca che ha alzato molto il livello rispetto al primo set.