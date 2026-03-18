LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | 20-25 la Megabox conquista il 1° set

In diretta, la partita tra Panathinaikos e Vallefoglia si è conclusa con la vittoria delle ospiti per 20-25 nel primo set. La sfida, valida per la Challenge Cup di volley femminile 2026, è stata seguita con attenzione dai tifosi, mentre si attende l'inizio del match tra Conegliano e Ankara, previsto alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 25-20 Sull’asta l’attacco in parallela di Bennett dalla seconda linea. Vallefoglia vince il primo set. 24-20 Diagonale di Bici da posto 2. Time out Vallefoglia 23-20 Pallonetto vincente di Lampkowska. Ancora una volta con Bennett al servizio il Panathinaikos si rifa sotto. 23-19 Pipe vincente di Strantzali. 23-18 Mani out di Bennett da posto 2. 23-17 La palla è effettivamente out, seppur di pochissimi millimetri 23-17 Lungo il servizio del Panathinaikos. Palla molto vicina, Chiappini chiama un challenge. 22-17 C’è il tocco delle mani di Giovannini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: 20-25, la Megabox conquista il 1° set Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox parte meglio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20. Contenuti utili per approfondire LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 1... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri; Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox parte meglio nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18.02 Questo lo starting six del ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i - facebook.com facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com