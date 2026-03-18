LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | la Megabox parte meglio nel 1° set

Al momento si sta giocando la sfida tra Panathinaikos e Vallefoglia nella Challenge Cup di volley femminile 2026, con il punteggio fermo sullo 0-0. La partita è in corso in diretta e si sta concentrando sui primi scambi del primo set. Contestualmente, è possibile aggiornarsi sulla partita tra Conegliano e Ankara, in programma alle ore 20, attraverso la diretta live disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 17-16 Errore di Bici che non trova le mani del muro secondo il primo arbitrio. Chiama un challenge Pistola, con Candi e Bici convinte del tocco 17-15 Bartolucci prova l’auto-copertura scendendo da muro ma mette fuori causa Bici, che si era già tuffata. 17-14 Larga la diagonale attaccata senza rincorsa e da lontanissimo da Bennett. Premiata la grande difesa di Butigan. 16-14 Fast vincente di Butigan 15-14 Lunga la battuta di Giovannini 15-13 In rete il servizio del Panathinaikos 14-13 Primo tempo di Samadan 14-12 In rete il servizio di Vallefoglia 14-11 Lungo il servizio di Bennett. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox parte meglio nel 1° set Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 2-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Ungureanu scatenata a Pesaro e Megabox avantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Contenuti e approfondimenti su LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 0... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri; Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18.02 Questo lo starting six del ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i - facebook.com facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com