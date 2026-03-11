LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | Megabox conquista il 1° set

Nella partita di Challenge Cup femminile, il Megabox ha vinto il primo set contro il Panathinaikos con il punteggio di 1-0. La sfida tra Vallefoglia e la squadra greca è in corso, mentre alle 18 si gioca anche la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano. La diretta streaming è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 20.33 Otto punti messi a terra dall’opposta albanese, che sta dando un gran contributo. 20.32 Grande protagonista in questo primo parziale l’opposta Bici, terminale principale di Vallefoglia. Megabox che dovrà cercare un po’ di variare per non risultare troppo prevedibile. 25-20 Pasticcio pazzesco di Papageorgiou su una rigiocata semplice nei pressi della rete. Il primo parziale sorride a Vallefoglia 25-20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° set Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos,... LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le tigri a Pesaro a caccia del successo nella finale d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Approfondimenti e contenuti su LIVE Vallefoglia Panathinaikos 1 0... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos in Diretta Streaming | DAZN IT; Coppe europee – Appuntamento con la storia per Vallefoglia in Challenge Cup, Conegliano e Scandicci all’esame turco in Champions; Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming. Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streamingOggi mercoledì 11 marzo (ore 20.00) si gioca Vallefoglia-Panathinaikos, finale d'andata della Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza ... oasport.it LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Occhio alla Notizia. . Presentata a Pesaro la gara di andata della finale di Challenge Cup tra Megabox Vallefoglia e Panathinaikos Atene. Un appuntamento storico per la società marchigiana, alla sua prima finale europea. - facebook.com facebook