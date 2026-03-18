LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | iniziata la gara

È iniziata la gara tra Milano e Torino 2026, la corsa che collega Lombardia e Piemonte e si conclude sulla basilica di Superga. La competizione, alla sua 106ª edizione, è partita oggi e può essere seguita in diretta con aggiornamenti continui. I partecipanti stanno attraversando il percorso che unisce le due regioni, con l’arrivo previsto a Torino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Appuntamento numero 106 per la corsa che collega Lombardia e Piemonte, con arrivo sulla basilica di Superga. Altra corsa presente nella Coppa Italia delle Regioni 2026. 12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di una delle corse storiche del panorama italiano, la Milano-Torino. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026, tradizionale gara in linea che precede l’attesissimo appuntamento della Milano-Sanremo di sabato 21 marzo. Sarà al via della gara, parte integrante della Coppa Italia delle Regioni, Giulio Pellizzari, reduce da un’ottima Tirreno-Adriatico conclusa in terza posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: iniziata la gara Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: iniziata la garaSi chiude qui la Diretta LIVE della sprint di Ruhpolding, che manda Tommaso Giacomel ancora più in solitaria al comando della Classifica Generale di... LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: iniziata la gara!Si chiude qui la Diretta LIVE della staffetta maschile di Ruhpolding che pone fine alle gare a squadre mono sesso del quadriennio olimpico: la... Guignard-Fabbri nella RHYTHM DANCE Tutti gli aggiornamenti su LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Milano-Torino 2026; Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; Milano-Torino 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria). Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Milano-Torino edizione 107 si corre oggi, mercoledì 18 marzo con il via fissato alle 11.55. Diretta in chiaro e visibile a tutti su Rai SportHD e su RaiPlay. Il modo più veloce per leggere Fanpage. fanpage.it Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Giulio Pellizzari tra i favoritiEdizione numero 106 della Milano-Torino. Torna in scena la Coppa Italia delle Regioni 2026 con la corsa che collega Lombardia al Piemonte, una delle ... oasport.it "Quando ho realizzato che a Verona, Bergamo, Brescia, Milano, Torino ci accoglievano con striscioni con scritto 'Benvenuti in Italia' oppure 'Lavatevi perché puzzate' ho capito che eravamo lì per qualcosa di più di una partita di calcio. Sapete cosa significa per - facebook.com facebook La Milano-Torino fa 150 anni: record storico per la classica di ciclismo, oggi tutti contro Red Bull x.com