LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA | iniziata la gara

Segui in tempo reale la gara di Biathlon Sprint di Ruhpolding 2026. Qui troverai gli aggiornamenti più recenti e i dettagli sui pettorali di partenza. La competizione è già iniziata, con vari atleti in corsa per ottenere la miglior posizione. Resta con noi per aggiornamenti continui e risultati aggiornati durante tutta la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14:43 Un errore anche per Brandt che esce non lontano dal leader Claude. Errore di Aspenes. 14:42 Hofer paga 7? al primo rilevamento. E’ in linea con Claude e Rastorgujevs che guidano la gara. 14:41 Tedeschi ancora con ottimi materiali, Fratzcher ha il miglior tempo nel primo giro ma ha commesso un errore. 14:40 Brandt (SWE) ha il miglior tempo dopo 2.6km. 14:39 Claude E ha un secondino di margine su Rastorgujevs dopo il primo poligono, sono transitati in 4. 14:38 Partito Lukas Hofer, che viene da un’ottima doppia top ten! 14:37 Si é aperto il poligono con il bulgaro Sinapov. 🔗 Leggi su Oasport.it

